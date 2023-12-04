Yılmaz Morgül garson oldu engellilere yemek dağıttı

Engelsiz Yaşam Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Türk Kızılayı işbirliği ile düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması iki yüz engelli birey ve ailelerinin katılımı ile yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi Fuaye Salonu’nda Tayyar Işıksaçan’nın sunuculuğunu yaptığı kutlama gününe müzik dünyasının ünlü isimleri Kamuran Akkor, Yılmaz Morgül, Hilal Özdemir, tiyatro sanatçısı Onur Şenay ile Pelin Suade’nin yanı sıra TRT spor yorumcusu Alp Pehlivan ve spastik engelli olan yazar ve senarist Cesur Melek’de katıldılar.

Ünlü sanatçılar söyledikleri şarkılar ile coşkulu dakikalar yaşatırken, Avrasya Rehabilitasyon Merkezi Ritim Grubu’da Yılmaz Morgül’ün de katılımıyla çok özel bir ritim gösterisi yaptılar. Etkinlikte bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan “Engelli ve önünde engel olan tüm bireylerimizin hayatlarının oldukça zorlu olduğunu biliyoruz. Bugün vesilesiyle engelli bireylerimize bir nebze olsun hoşça vakit geçirip hep birlikte bir arada olmayı arzu ettik. Destek olan emek veren herkese çok teşekkür ederiz” dedi. Ayrıca Türk Kızılayı Güngören Şube Başkanı Erhan Tan, Yıldız Teknik Üniversitesi genel sekreteri Ahmet Yüksel’ de birer konuşma yaparak engelliler gününü kutladılar.

Yılmaz Morgül adına tekerlekli sandalye bağışı

Katıldığı konser ve organizasyonlarda engelliler için bağışlar toplayan Yılmaz Morgül bu organizasyonu da boş geçmedi. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın destekçisi ve iş insanı Menekşe Kankavi, Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe maddi destek verirken Yılmaz Morgül adına Engelsiz Yaşam Vakfı’na akülü tekerlekli sandalye bağışladı. Örgü Kampı sahibesi Özlem Öztepe’de ikinci akülü tekerlekli sandalye bağışladığını açıkladı. Bağışlar karşısında çok mutlu olan Yılmaz Morgül, bağışı yapan Menekşe Kankavi’ye ve Örgü Kampı’na teşekkür etti. Yılmaz Morgül engelli bireylere yemeklerini elleriyle tek tek masalarına kadar dağıtıp engelliler için garsonluk yaptı.

Tatlılar Master Cheff yarışmacılarından

Etkinliğe katılan engellilere yemek ikramı yanı sıra fenomen yarışma program Master Cheff’ten de tatlılar ikram edildi. Master Chef yarışmacıları olan Esra Tokelli ile Alican Sabunsoy’un elleriyle hazırladıkları tatıları tepsilere koyarak engellilere dağıttılar.

Destek olanlara plaketlerin verildiği etkinlikte Özlem Öztepe, Örgü Kampı’ndan getirdiği örme bebekleri çocuklara dağıttı. Türk Kızılayı Güngören Şube Başkanı Erhan Tan, Yıldız Teknik Üniversitesi genel sekreteri Ahmet Yüksel, iş insanı Menekşe Kankavi, Master Cheff yarışmacıları Esra Tokelli ve Alisan Sabunsoy, TRT spor yorumcusu Alp Pehlivan, Mustafa İsmet Mercan, Cesur Melek, Kamuran Akkor, Hilal Özdemir ve Yılmaz Morgül’e katkılarından dolayı Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından plaket verildi.

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