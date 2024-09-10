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Yılmaz Morgül’den öğrencilere ilk gün desteği

Beykoz Engelliler Derneği’nde düzenlediği etkinlikte engelli ve ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya gelen Morgül, Diyarbakır'da katledilen Narin’i de unutmadı, adeta isyan etti.

Yılmaz Morgül’den öğrencilere ilk gün desteği

Yılmaz Morgül okulların açıldığı ilk gün engelli öğrencilerine koştu. Hayranlarından topladığı bağışlarla okul döneminde sık sık engelli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlar yapan ünlü sanatçı bu yılda okulların açıldığı ilk öğrencilere kırtasiye desteği yaptı. 

Yılmaz Morgül’den öğrencilere ilk gün desteği

Beykoz Engelliler Derneği’nde düzenlediği etkinlikte engelli ve ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya gelen Morgül, Diyarbakır'da katledilen Narin’i de unutmadı ve elindeki “Narinler Ölmesin” pankartı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenip “Sayın Cumhurbaşkanımız, bulun Narin ve diğer çocukların katillerini en ağır cezayı verin idam edin. Bu canileri bizim vergilerimizle hapishanelerde beslemeyin” dedi.

Yılmaz Morgül’den öğrencilere ilk gün desteği

 

 

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