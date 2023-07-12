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Yılmaz hocanın sahne performansı parmak ısırttı

Cevher Aksoy, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach’de sahne aldı. Aksoy, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ile ‘Bodrum Bodrum’ şarkısını söyledi.

Yılmaz hocanın sahne performansı parmak ısırttı

Genç şarkıcı Cevher Aksoy eğlenmeye gelen konuklar arasında ünlü Teknik direktör Yılmaz Vural`ı görünce sahneye davet etti.

Yılmaz hocanın sahne performansı parmak ısırttı

Genç şarkıcı Yılmaz Hoca ile birlikte MFÖ`nün Bodrumla özdeşleşen  “Bodrum Bodrum” şarkısını rahmetli Özkan Uğur anısına okudular. Yılmaz Hocanın sahnedeki performansı ve sahnedeki sempatik tavırları ile büyük alkış aldı.

 

 

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