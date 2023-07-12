Yılmaz hocanın sahne performansı parmak ısırttı

Genç şarkıcı Cevher Aksoy eğlenmeye gelen konuklar arasında ünlü Teknik direktör Yılmaz Vural`ı görünce sahneye davet etti.

Genç şarkıcı Yılmaz Hoca ile birlikte MFÖ`nün Bodrumla özdeşleşen “Bodrum Bodrum” şarkısını rahmetli Özkan Uğur anısına okudular. Yılmaz Hocanın sahnedeki performansı ve sahnedeki sempatik tavırları ile büyük alkış aldı.

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