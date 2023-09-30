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Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi. İşte detaylar...

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi

Yılmaz Erdoğan, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katını gezen usta isim, daha sonra toplantı yapmak için meydan katında bir restorana geçti.

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi

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