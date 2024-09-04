'İnci Taneleri' dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın son hali dikkat çekti.



Dizideki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ve dostlarıyla hatıra fotoğrafı çekiren sanatçının imaj değiştirdiği görüldü.

Erdoğan'ın uzun sakalları göze çarpttı.

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