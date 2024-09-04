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Yılmaz Erdoğan'ın sol hali şaşırttı!

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın sol hali şaşırttı! İşte detaylar...

Yılmaz Erdoğan'ın sol hali şaşırttı!

'İnci Taneleri' dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın son hali dikkat çekti.

Yılmaz Erdoğan'ın sol hali şaşırttı!
Dizideki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ve dostlarıyla hatıra fotoğrafı çekiren sanatçının imaj değiştirdiği görüldü.

 Yılmaz Erdoğan'ın sol hali şaşırttı!

Erdoğan'ın uzun sakalları göze çarpttı.

 

 

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