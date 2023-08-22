Yılmaz Erdoğan’ın şiirleri Taksim Trio’nun ritmiyle buluşacak!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, edebiyat ve sanat tutkunlarını bir araya getirecek özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Sahnesinde konserden sinemaya, tiyatrodan müzikale birçok farklı projeye yer veren Kuruçeşme Açıkhava, yine bir ilke imza atacak.



Ünlü oyuncu, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, şiirlerin büyülü dünyasını Taksim Trio’nun eşsiz müziğiyle buluşturarak, sanatseverlere özel bir şiir dinletisi sunacak.

Edebiyatın gücüyle müziğin dokusu, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde yankılanacak. Bu anlamlı gece için yıllar sonra bir araya gelen Yılmaz Erdoğan ve Taksim Trio, dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunacak.



Derin anlam yüklü mısralar Yılmaz Erdoğan’ın sesiyle hayat bularak, efsane grup Taksim Trio’nun muhteşem enstrümantal performansı eşliğinde dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkartacak.



Boğaz’ın ışıkları altında hem Yılmaz Erdoğan’ın etkileyici performansı hem de Taksim Trio’nun müziğiyle bezenmiş gecede unutulmaz buluşma gerçekleşecek.

Yılmaz Erdoğan & Taksim Trio-Şiir Dinletisi 11 Eylül Pazartesi gecesi Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde...

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