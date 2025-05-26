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Yıllar sonra sahnelere dönen Cengiz İmren'den göndermeler!

Yıllar sonra sahnelere dönen Cengiz İmren'den göndermeler! İşte detaylar...

Yıllar sonra sahnelere dönen Cengiz İmren'den göndermeler!

Cengiz İmren, Yeni Gazino'da sahne aldı.

 Yıllar sonra sahnelere dönen Cengiz İmren'den göndermeler!

Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşan İmren, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 Yıllar sonra sahnelere dönen Cengiz İmren'den göndermeler!

"Burada ilk sahnem. Buradan herkese bir mesaj yollamak isterim; 'Cengiz İmren geri döndü' Aslında hiç gitmedim, sadece uzaklaştım, görünmek istemedim. Bu sefer gitmemek üzere geldim" diyen sanatçı, müziğe kalıcı bir dönüş yaptığını belirtti.

 Yıllar sonra sahnelere dönen Cengiz İmren'den göndermeler!


Olmadığı süreçte iki senelik yeni şarkılar yazdığını ifade eden İmren, müzik sektörüne dair iddialı değerlendirmelerde bulundu: "Benim tarzımda müzik yapan hiç kimsenin şansı yok. 20 yıldır tanıdığım sanatçıların hiçbiri kendini geliştirememiş. 20 yıl önce nasıllarsa, şimdi de aynılar, ses olarak da, görüntü olarak da. Onların beceremediğini fark ettim. Ben de kendi kendime, 'En iyisi ben tekrar döneyim, kendimi bir göstereyim' dedim. Şarkı nasıl söylenir, görsünler. Kendi kendilerine at koşturuyorlar" dedi.

 Yıllar sonra sahnelere dönen Cengiz İmren'den göndermeler!

Neden yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğünü de açıklayan İmren, gençliğinde ilham aldığı isimleri sıraladı, "Ben yıllar önce Hollanda’dan buraya geldiğimde aklımda beş usta sanatçı vardı; Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses. Ben de altıncı olmaya gelmiştim. Hep tahtın kenarında durdum ama oturtmadılar beni o tahta. Zaten meraklısı da değildim açıkçası. Donanımlı bir adamım, müzikal anlamda konuşuyorum. Bütün bunları kimse yanlış anlamasın ama çıkaracağım yeni şarkılar, ‘Ben şarkı okuyorum’ diyenlere bir cevap olacak" dedi.

 
Aşk hayatına dair soruları da yanıtlayan İmren, özel yaşamında sansasyonlardan uzak durduğunu vurguladı, "Ben aşkları artık aşmış bir adamım. Keşke diğer arkadaşlar gibi sansasyonel aşklara sahip olabilseydim ama bana yakışmıyor. Benim aşkım müzik ve beni dinleyenler" diye konuştu.  

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