Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu'ndan şok açıklama!

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.



Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.



Duygu Nebioğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.



Instagram'dan açıklama yapan Duygu Nebioğlu, "Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır..." diye yazdı.

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