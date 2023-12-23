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Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu'ndan şok açıklama!

Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu'ndan şok açıklama! İşte detaylar...

Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu'ndan şok açıklama!

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu'ndan şok açıklama!
Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu'ndan şok açıklama!
Duygu Nebioğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.

Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu'ndan şok açıklama!
Instagram'dan açıklama yapan Duygu Nebioğlu, "Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır..." diye yazdı.

 

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