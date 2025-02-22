Müzik kariyeri 1960'larda başlayan, Türk müzik sahnesinin güçlü kadın yorumcularından Hümeyra'nın unutulmaz şarkıları, 21 Şubat tarihinden itibaren farklı sanatçıların yorumuyla dijital platformlarda. 'Yıllar Sonra: Hümeyra' albümünün ilk şarkısı 21 Şubat'ta Funda Arar'ın 'Hırçın Paramparça' yorumuyla müzikseverlerle buluştu.

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