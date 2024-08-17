‘Yıllar Sonra’ buluşturdu

90’lı yıllarda Rafet El Roman’ın seslendirdiği “Yıllar Sonra” adlı şarkıyı kısa bir süre önce Zeynep Mansur yeniden seslendirmişti. Cumartesi gecesi Boaz Live sahnesinde buluşan iki isim “Yıllar Sonra”yı birlikte seslendirdi.

Dinleyicilerin büyük beğeni gösterdiği şarkı sonrası Rafet El Roman ve Zeynep Mansur’un da bu beğeniye karşı keyfinin yerinde olduğu görüldü.

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