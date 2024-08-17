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‘Yıllar Sonra’ buluşturdu

Rafet El Roman ve Zeynep Mansur’un sahnede birlikte seslendirdiği “Yıllar Sonra” dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

‘Yıllar Sonra’ buluşturdu

90’lı yıllarda Rafet El Roman’ın seslendirdiği “Yıllar Sonra” adlı şarkıyı kısa bir süre önce Zeynep Mansur yeniden seslendirmişti. Cumartesi gecesi Boaz Live sahnesinde buluşan iki isim “Yıllar Sonra”yı birlikte seslendirdi.

‘Yıllar Sonra’ buluşturdu

Dinleyicilerin büyük beğeni gösterdiği şarkı sonrası Rafet El Roman ve Zeynep Mansur’un da bu beğeniye karşı keyfinin yerinde olduğu görüldü.

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