Yıllar sonra buluştular

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ve tekrar bölümleriyle gündem olan Aşk-ı Memnu ekibi bir araya geldi. Projede Bihter'e hayat veren Beren Saat ile Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve yapım yönetmeni Hilal Saral buluştu. Üçlünün buluştuğu anlar Aşk-ı Memnu hayranları tarafından çok beğenildi. Üçlü katıldıkları OGM Pictures gecesinde çektirdiği fotoğraf Instagram'dan yayınladı. Gündem olan kareye projenin fanları mesaj yağmuruna tuttu.

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