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Yıllar sonra aynı dizide buluştular

Son olarak ‘Kuruluş Osman’ dizisinde Celali karakteri ile adından söz ettiren usta oyuncu Latif Akgedik, Ataşehir’de bir AVM de bayram alışverişi yaparken objektiflere takıldı. Ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden Akgedik yeni imajı dikkat çekerken yeni dizisi ile yine ekranlarda olacağını müjdeledi.

Yıllar sonra aynı dizide buluştular

Latif Akgedik, CNP Yapım imzalı TRT TABİİ de yayınlanacak olan ‘Marnalı’ adlı dizinin başrolünde Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova’nın olduğunu yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca’nın bulunduğu söyledi.  

Yıllar sonra aynı dizide buluştular

Latif Akgedik dizideki karakter ve hikayeden bahsetmezken, “İzleyiciyi ekrana kilitleyecek bir hikaye geliyor. Muhteşem oyuncu kadrosuyla oluşan bir ekip ve yapım ekibiyle hakikaten çok güzel bir iş oluyor. Bu işte setinden yönetmenine yapımına kadar bulunmaktan çok mutluyum iyi ki böyle güzel bir hikayenin bir parçasıyım ve iyi ki böyle bir işteyim “ ifadesini kullandı. 

Yıllar sonra aynı dizide buluştular

Projede Latif Akgedik ile Gürkan Uygun Kurtlar Vadisi dizisinden sonra aynı projede buluştular.

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