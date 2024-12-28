 Yılın son günlerinde ortaya çıkan aşk! Arzum Onan ile Orkan Özkan ilk kez görüntülendi

Arzum Onan, bir süredir birlikte olduğu Orkan Özkan ile ilk kez Snob Magazin tarafından Nişantaşı Citys'te objektiflere takıldı.

Yeni yıl alışverişine çıkan çiçeği burnunda sevgililer, gazetecileri gülümseyerek poz verdi. Yeni yıl dileklerini belirten ikilinin, kış tarzı da dikkat çekti.

Los Angeles'ta yaşayan iş insanının sevgilisiyle 2025'i karşılamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Çift, alışveriş yaptıktan sonra ise Nişantaşı'ndan ayrıldı. Arzum Onan, 27 yıl evli kaldığı Mehmet Aslantuğ ile geçtiğimiz sene boşanmış ve adliyeye el ele gelmişti.

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