Yılın komedisi geliyor! 

Yaz sıcağının zorlu şartlarında Tunceli Ovacık’ta çekilen filmde, Belediye Başkanı’nı yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıkları komedi dozu yüksek bir lisanla anlatılıyor. Diren Polatoğulları’nın ve Necip Memili’nin muhteşem oyunculukları ile rakip iki belediye başkan adaylarını canlandırdığı film, izleyiciye iki saat boyunca bol kahkaha vadediyor.

Yıldız oyuncular Necip Memili, Büşra Pekin, Diren Polatoğulları ,Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Muttalip Müjdeci ,Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan da muhteşem oyunculuklarıyla göz dolduracaklar.

A Time Medya / Hale Algan ve Lale Algan’ın yapımcılığını üstlendiği Ulaş Bahadır’ın yazıp yönettiği ‘Başkan’ filmi, sıcak ve samimi hikayesi, Ovacık’ın doğal plato niteliğindeki muhteşem manzarası ve muhteşem oyuncu kadrosunun yüksek performansıyla sinema izleyicisinin özlemini giderecek. Filmin senaryosunu yazarak, yönetmenliğini de üstlenen Ulaş Bahadır, ‘Yaklaşık dokuz yıldır üzerinde çalıştığım bu projenin kusursuz oyuncu kadrosu ve göz dolduran bir prodüksiyon ile gerçekleşmiş olması beni çok mutlu ediyor. Toplum olarak gülmeye çok ihtiyacımızın olduğu dönemde, bu film izleyiciye nefes aldıracak’ dedi.

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