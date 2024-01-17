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Yılın ilk konserini Miami’de verecek

Yazdığı şarkılar ve dizi müzikleriyle İspanya'da ve Latin Amerika’da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Evgin, yeni yılın ilk konserini 22 Ocak’ta Miami’de Turkish Drama Gala’da verecek.

Yılın ilk konserini Miami’de verecek

Murat Evgin, 22 Ocak’ta Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşecek, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarısının kutlanacağı, Turkish Drama Gala’da vereceği konserinin ardından; 27 Ocak’ta New York Drom’da, 3 Şubat'ta Los Angeles Serra’s Dine and Dance’da konser verecek.

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