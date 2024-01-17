Yılın ilk konserini Miami’de verecek

Murat Evgin, 22 Ocak’ta Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşecek, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarısının kutlanacağı, Turkish Drama Gala’da vereceği konserinin ardından; 27 Ocak’ta New York Drom’da, 3 Şubat'ta Los Angeles Serra’s Dine and Dance’da konser verecek.

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