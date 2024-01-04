Yılın ilk karı Acarkent’e yağdı

2024’e girdiğimiz ilk günlerde gerçekleşen yeni yılın ilk etkinliği soğuk havaya rağmen yüksek katılımı ile yılbaşı partisi çok keyifli ve müzik dolu geçti. Acarkentli Müzik Grubu CK Müzik ile Türkiye’nin en önemli prodüktör ve DJ’i Erdem Kınay’ın sahne aldığı gecede Acarkentliler doyasıya eğlendi.
Şekerci Cafer Erol ve birbirinden farklı markaların stantlarının yer aldığı alışveriş alanları, çocuklar için nostaljik atlı karınca, gece boyunca alana yağdırılan kar ile misafirler unutamayacakları bir gece yaşadı.
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