Yılın en iyi komedyeni Yasemin Sakallıoğlu

Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri, 9 Mayıs 2024 Perşembe günü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Yasemin Sakallıoğlu Yılın En İyi Komedyeni seçildi. Ünlü komedyen tören sahnesinde şakalarıyla tüm salonu güldürdü.

Ödül töreninde Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından sevgi seliyle karşılanan Yasemin Sakallıoğlu, “Mesleğime yaptığım yatırımı bugün burada sizin yüzlerinizde görebiliyorum. İyi ki seçilmişim. Özellikle erkek egemen olan bu sektörde bir kadın olarak var olabildiğim için gurur duyuyorum. En çok da bu kadar yenilikçi insanlara sahip olduğunuz için sizinle gurur duyuyorum” sözleriyle de tüm öğrencilere teşekkür etti.

Yasemin Sakallıoğlu ve Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçilen Evrim Alasya tören sonrasında birlikte selfie çektirirken objektiflere yansıdı. Ünlü komedyen ödül sevincini eşi Burak Yırtar ile paylaştı.

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