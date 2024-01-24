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SnobMagazin.com

Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!

Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzzafer Yıldırım ile aşk yaşıyor. İşte detaylar...

Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; İş insanı ve yapımcı Muzzafer Yıldırım, Nişantaşı'nda sahibi olduğu otelde Defne Samyeli ile çıkarken objektiflerimize takıldı.

Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!
Sevgili olduğu iddia edilen çift, hızlıca aracına geçti.

Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!

Görüntülenmek istemeyen ikili, hızlıca Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!

Yıldırım, bir dönem birlikte iş yaptığı komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya ile birlikte olması nedeniyle ikilinin arasını açmıştı.

Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!
Bir süre konuşmayan Yılmaz ve Yıldırım, daha sonra Levent'te bir araya gelip, küslüğü sonlandırmıştı.

Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!
Yıldırım, iki yıl önce Yılmaz'ın evliliğin eşiğinden döndüğü Samyeli ile yeni aşka yelken açması, yine dikkat çekti.


Samyeli ise geçtiğimiz yaz ayından müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyordu.

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