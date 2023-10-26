Yıldızlar imaj tazeledi

Saçlarını kısaltan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda'nın kendisine bu stili yakıştırdığını söylerken, yakışıklı oyuncunun Adem Terzi ile yaptığı selfie hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

THY'nin yeni yüzü olan Kerem Bürsin, reklam filmine gösterilen yoğun ilgiden dolayı gururluydu.

Bürsin'in yer aldığı reklam, sosyal medya platformlarında kısa sürede 250 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırdı.

Ahmet Kural ve İbrahim Çelikkol da yeni imajlarını sosyal medya hesaplarından sevenleri ile paylaştı.

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