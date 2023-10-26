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Yıldızlar imaj tazeledi

Ünlülerin kuaförü olarak bilinen Adem Terzi, geçtiğimiz hafta yoğun mesaideydi. Tolgahan Sayışman, Kerem Bürsin, Ahmet Kural ve İbrahim Çelikkol gibi önemli yıldızlar, Terzi'nin koltuğuna oturup imaj tazeledi.

Yıldızlar imaj tazeledi

Saçlarını kısaltan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda'nın kendisine bu stili yakıştırdığını söylerken, yakışıklı oyuncunun Adem Terzi ile yaptığı selfie hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Yıldızlar imaj tazeledi

THY'nin yeni yüzü olan Kerem Bürsin, reklam filmine gösterilen yoğun ilgiden dolayı gururluydu.

Yıldızlar imaj tazeledi

Bürsin'in yer aldığı reklam, sosyal medya platformlarında kısa sürede 250 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırdı.

Yıldızlar imaj tazeledi

Ahmet Kural ve İbrahim Çelikkol da yeni imajlarını sosyal medya hesaplarından sevenleri ile paylaştı.

Yıldızlar imaj tazeledi

 

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