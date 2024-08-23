Ercan Saatçi’nin Bodrum 888 Private sahnesinden yıldızlar geçidi yaşandı.

Çelik, Eda-Metin Özülkü, Hakan Altun’un sahneye çıktığı gecede adeta 90’lar yaşandı.



Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği gecede Metin Şen, Zeynep-Volkan Demirel gibi



isimler de izleyenler arasındaydı. Özel anıların anlatıldığı gecede unutulmaz dakikalar yaşandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.