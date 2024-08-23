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Yıldızlar geçidi!

Ercan Saatçi’nin Bodrum 888 Private sahnesinden yıldızlar geçidi yaşandı. İşte detaylar.

Yıldızlar geçidi!

Ercan Saatçi’nin Bodrum 888 Private sahnesinden yıldızlar geçidi yaşandı.

 Yıldızlar geçidi!

Çelik, Eda-Metin Özülkü, Hakan Altun’un sahneye çıktığı gecede adeta 90’lar yaşandı.

Yıldızlar geçidi!
Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği gecede Metin Şen, Zeynep-Volkan Demirel gibi

Yıldızlar geçidi!
isimler de izleyenler arasındaydı. Özel anıların anlatıldığı gecede unutulmaz dakikalar yaşandı.

 Yıldızlar geçidi!

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