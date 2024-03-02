Yıldızı Parlayanlar’dan örnek davranış

Kanserle mücadele eden kadınlara destek olmak amacıyla 2020 yılında Pİ Kadın Kanserleri Derneği ile bir yola çıkan Pantene, 2023 yılında Türkiye’de Pantene tarafından gerçekleştirilen en büyük peruk bağışının deprem bölgesindeki kanser hastalarına öncelik verilerek yapılacağını duyurmuştu.

Bu yıl da projenin devam ettiğinin duyurulduğu davette hikayesiyle binlerce kadına umut olan ünlü senarist Sema Ergenekon etkinlikte konuşmacı olarak yer alırken, Yıldızı Parlayanlar’dan Özge Yağız, Sıla Türkoğlu ve Caner Topçu, binlerce kadının hayatına dokunan projeye desteklerini göstermek için bir araya geldi.

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