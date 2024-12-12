Yıldız Tilbe ve Rober Hatemo’dan yılın şarkısı

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak olan parça 13 Aralık itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında olacak. Yıldız Tilbe’nin derin sözleri ve bestesiyle hayat bulan bu etkileyici eser, Rober Hatemo ve Tilbe’nin unutulmaz yorumuyla adeta bir başyapıta dönüşüyor. Şarkının modern düzenlemesi ise başarılı aranjör Osman Özel’in imzasını taşıyor.

Melodik hikayesi ve fark yaratan sound’u ile “Bu Delikanlıyı Unutamazsın”, yılın en çok konuşulacak şarkılarından biri olmaya şimdiden aday. Şarkı yayınlanmadan önce sosyal medya paylaşımlarıyla büyük merak uyandırmayı başardı.

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