 Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Yıldız Tilbe, X'ten takipçilerinini sorularını yanıtladı. Şarkıcının, cevapları gündem oldu



İşte Tilbe'nin verdiği bazı cevaplar...

- Hayvan sevmez misiniz?

Niye sevmeyeyim, öyle mi görünüyorum?



- Müzik kariyerinde sana ilham kaynağı olan ne?

İşsizlik



- Yıldız Tilbe'yi bir cümle ile anlat

Naapsın



- Hiç saç baş kavga ettin mi?

Çocukken

- Solcu musun?

Orta yolcu



- Eğer bir rapçi ile düet yapacak olsan kimi isterdin?

Ezel'i beğeniyorum.



- Yatmadan önce ne içiyorsun?

Süt



- Hayatını film yapsalar keşke..

Asla izin vermiyorum.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.