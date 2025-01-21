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Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu? İşte detaylar...

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Yıldız Tilbe, X'ten takipçilerinini sorularını yanıtladı. Şarkıcının, cevapları gündem oldu

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?
İşte Tilbe'nin verdiği bazı cevaplar...

- Hayvan sevmez misiniz?
Niye sevmeyeyim, öyle mi görünüyorum?

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?
- Müzik kariyerinde sana ilham kaynağı olan ne?
İşsizlik

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?
- Yıldız Tilbe'yi bir cümle ile anlat
Naapsın

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?
- Hiç saç baş kavga ettin mi?
Çocukken

 

- Solcu musun?
Orta yolcu

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?


- Eğer bir rapçi ile düet yapacak olsan kimi isterdin?
Ezel'i beğeniyorum.

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?
- Yatmadan önce ne içiyorsun?
Süt

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?
- Hayatını film yapsalar keşke..
Asla izin vermiyorum.

 

 Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

 

 

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