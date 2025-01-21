 Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Yıldız Tilbe, X'ten takipçilerinini sorularını yanıtladı. Şarkıcının, cevapları gündem oldu
İşte Tilbe'nin verdiği bazı cevaplar...
- Hayvan sevmez misiniz?
Niye sevmeyeyim, öyle mi görünüyorum?
- Müzik kariyerinde sana ilham kaynağı olan ne?
İşsizlik
- Yıldız Tilbe'yi bir cümle ile anlat
Naapsın
- Hiç saç baş kavga ettin mi?
Çocukken
- Solcu musun?
Orta yolcu
- Eğer bir rapçi ile düet yapacak olsan kimi isterdin?
Ezel'i beğeniyorum.
- Yatmadan önce ne içiyorsun?
Süt
- Hayatını film yapsalar keşke..
Asla izin vermiyorum.
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