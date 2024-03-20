Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek

Yıldız Tilbe ile dünden bugüne, yarından öte bir stadyum konserinin biletleri satışa çıktı.



Şek Organizasyon'un 9 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyum'da verilecek konserin biletleri bugün itibariyle satışa şıktı.



Yıldız Tilbe ile bağıra çağıra şarkı söylemek için BJK Tüpraş Stadyum'unda buluşalım!

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