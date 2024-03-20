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Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek

Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek. İşte detaylar...

Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek

Yıldız Tilbe ile dünden bugüne, yarından öte bir stadyum konserinin biletleri satışa çıktı.

Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek
Şek Organizasyon'un 9 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyum'da verilecek konserin biletleri bugün itibariyle satışa şıktı.

Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek
Yıldız Tilbe ile bağıra çağıra şarkı söylemek için BJK Tüpraş Stadyum'unda buluşalım!

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