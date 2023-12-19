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Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! İşte detaylar...

Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi.

Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Şarkıcı, Twitter'dan açıklama yaptı.

Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Tilbe, "Burdayım valla. Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da... Amin" diye yazdı.

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