Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi.



Şarkıcı, Twitter'dan açıklama yaptı.



Tilbe, "Burdayım valla. Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da... Amin" diye yazdı.

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