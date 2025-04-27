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Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs tarzı!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs tarzı! İşte detaylar...

Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs tarzı!

Yıldız Tilbe, Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs tarzı!
İki saat sahnede kalan Tilbe, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına sahne performansı ile hayran bıraktı.

 Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs tarzı!

Uzun renkli saçları ile davetlilerin karşısına çıkan Tilbe, kendi has dansları ve şarkıları ile davetlileri coşturdu.

Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs tarzı!

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