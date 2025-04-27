 Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs tarzı!

Yıldız Tilbe, Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.



İki saat sahnede kalan Tilbe, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına sahne performansı ile hayran bıraktı.

Uzun renkli saçları ile davetlilerin karşısına çıkan Tilbe, kendi has dansları ve şarkıları ile davetlileri coşturdu.

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