  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yıldız Tilbe klasiği Hastayım Sana'ya Merve Akıncı yorumu

Yıldız Tilbe klasiği Hastayım Sana'ya Merve Akıncı yorumu

Yıldız Tilbe klasiği Hastayım Sana'ya Merve Akıncı yorumu

Uzun yıllardır ekranların, sahnelerin ve sanat dünyasının yakından tanıdığı başarılı sunucu ve sanatçı Merve Akıncı, müzik kariyerinde heyecan verici bir adıma daha imza attı.

 Yıldız Tilbe klasiği Hastayım Sana'ya Merve Akıncı yorumu

Akıncı, Türk pop müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe’nin zamansız eseri Hastayım Sana'yı kendi benzersiz yorumuyla yeniden müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yıldız Tilbe klasiği Hastayım Sana'ya Merve Akıncı yorumu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener hayatını kaybetti
  Gündem

Neşe Karaböcek'in eşi gazeteci Tevfik Yener hayatını kaybetti

Berdan Mardini meslektaşlarına seslendi
  Magazin

Berdan Mardini meslektaşlarına seslendi

Uluslararası Karma Resim Sergisi Maçka’da kapılarını açtı  
  Kültür - Sanat

Uluslararası Karma Resim Sergisi Maçka’da kapılarını açtı  

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor
  Magazin

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor

Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi
  Magazin

Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi

HorecaDepot Belçika'daki "Horeca Expo 2026" Fuarına katılacak
  Gündem

HorecaDepot Belçika'daki "Horeca Expo 2026" Fuarına katılacak