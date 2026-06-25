 Yıldız Tilbe klasiği Hastayım Sana'ya Merve Akıncı yorumu

Uzun yıllardır ekranların, sahnelerin ve sanat dünyasının yakından tanıdığı başarılı sunucu ve sanatçı Merve Akıncı, müzik kariyerinde heyecan verici bir adıma daha imza attı.

Akıncı, Türk pop müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe’nin zamansız eseri Hastayım Sana'yı kendi benzersiz yorumuyla yeniden müzikseverlerin beğenisine sundu.

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