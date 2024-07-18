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Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı. İşte detaylar...

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe yıllar sonra Bodrum’da bir araya geldi. İkili, yıllar sonra barıştı.

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı
Tatlıses ile Tilbe, seneler önce 'İbo Show' programında kavga etmişti. Tatlıses'in Tilbe için söyledikleri gündem olmuştu.

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