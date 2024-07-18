Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe yıllar sonra Bodrum’da bir araya geldi. İkili, yıllar sonra barıştı.



Tatlıses ile Tilbe, seneler önce 'İbo Show' programında kavga etmişti. Tatlıses'in Tilbe için söyledikleri gündem olmuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.