Yıldız Tilbe, Gazze'de 4 bin kişiye iftar verdi.

Şarkıcı, Kudüs Gönüllüleri aracılığıyla Gazzeli Müslümanlara destek oldu.

Tilbe'nin iftar vermesi alkış topladı.

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