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Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk! İşte detaylar...

Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Cahide Palazzo'da sahne alarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!

Uzun süredir saçlarını doğal haline bırakan Tilbe, sahnede aksesuar olarak peruk kullanıyordu.

 Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!

Şarkıcı, 4 yıl aradan sonra ilk kez saçlarını boyadı ve kaynak yaptırarak uzattı.

 Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!

Yeni bakır saç rengi ve enerjisiyle göz dolduran sanatçı, performansıyla izleyicilerden büyük alkış topladı.

 Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!

Tilbe, gece boyunca şarkılarıyla mekânı coşturdu. Dinleyiciler, sanatçının sahne enerjisine hayran kaldı.

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