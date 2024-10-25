 Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Cahide Palazzo'da sahne alarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Uzun süredir saçlarını doğal haline bırakan Tilbe, sahnede aksesuar olarak peruk kullanıyordu.
Şarkıcı, 4 yıl aradan sonra ilk kez saçlarını boyadı ve kaynak yaptırarak uzattı.
Yeni bakır saç rengi ve enerjisiyle göz dolduran sanatçı, performansıyla izleyicilerden büyük alkış topladı.
Tilbe, gece boyunca şarkılarıyla mekânı coşturdu. Dinleyiciler, sanatçının sahne enerjisine hayran kaldı.
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