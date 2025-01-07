Yıldız Tilbe 2025'e hızlı girdi

Pop müziğin yıldızı Yıldız Tilbe , 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Yıldız Tilbe , "Hepsi Aşktan", "Yakın Arkadaş" ve "Aşkımın Yanlışı" adlı üç eseri birden aynı anda yayınladı.

Özdemir Müzik etiketiyle digital platformlarda yayınlanan üç şarkının da söz ve müziği Yıldız Tilbe 'ye ait.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.