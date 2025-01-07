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Yıldız Tilbe 2025'e hızlı girdi

Yıldız Tilbe, yeni yıla hızlı girdi. 2025 yılına üç şarkıyla birden merhaba dedi.

Yıldız Tilbe 2025'e hızlı girdi

Pop müziğin yıldızı Yıldız Tilbe, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Yıldız Tilbe, "Hepsi Aşktan", "Yakın Arkadaş" ve "Aşkımın Yanlışı" adlı üç eseri birden aynı anda yayınladı.
 
Özdemir Müzik etiketiyle digital platformlarda yayınlanan üç şarkının da söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait.
 
 

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