Yıldız sanatçılar öğretmenleri için söyledi

“Emel Şenocak’tan Yıldızlı Pekiyi” albümüyle tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan ünlü isimler, gönüllere dokundu.

Manevi anlamı yüksek olan bu proje albümde Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Hakan Altun, Işın Karaca, Merve Özbey, Nalan, Necati Şaşmaz, Simge, Volkan Konak, Zara gibi başarılı sanatçılar şarkıları öğretmenleri Emel Şenocak ve tüm öğretmenlere ithafen söyledi.

10 parçadan oluşan albüm ile duygulandıran bir çalışmaya imza atan sanatçılar, ruhumuzda hala özel hisler bırakan, hoş bir seda gibi kulaklarımıza dolan Türk Sanat Müziğinin nadide eserlerini öğretmenleri Emel Şenocak ile beraber seslendirdi. Sanatçıların fotoğraflarıyla süslenen ve karne şeklinde hazırlanan albüm kapağı ise konsepte uyan tarzıyla dikkat çekti.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ”NE LAYIK BİR KONSEPT”

Öğretmenleri Emel Şenocak ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçılar projeyle ilgili duygularını dile getirdi.

Ayla Çelik: “Çok anlamlı, tatlı, gurur duyduğum ve bir o kadar da heyecan veren bir albüm... Uzun zamandır söylenmeyen ama hayatımızda izler bırakan, tadı hala damağımızda olan şarkıları ben ve diğer arkadaşlarım hocamızla beraber söyleyeceğiz.”

Gökhan Tepe: “Şahane bir Türk Sanat Müziği albümü dinleyicilerini bekliyor. Biz birbirinden değerli öğrencileri olarak Emel Hocamız için en iyisini yapmaya gayret gösterdik.”

Hakan Altun: “Eşsiz Türk Sanat Müziği eserleriyle kulakların pasını sileceğiz. Ben ve albümdeki sanatçı dostlarım raflarda yer alacak bu albümle öğretmenler gününü en güzel şekilde kutlayacağız.”

Işın Karaca: “Projeden büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir şeyler biliyorsak eğer hepsi hocamız sayesinde… Albümde çok kıymetli şarkılara yer verdik.”

Merve Özbey: “Emel Hocamla çalıştığım ve tanıştığım için çok mutluyum. Böyle büyük bir albümde bu kadar keyifli bir ekiple birlikte olmak benim için çok değerli…”

Nalan: “Emel Hocam albümde yer almamı isteyince memnuniyetle karşıladım. Projede olduğum için çok mutluyum. Harika bir çalışma müzikseverleri bekliyor.”

Necati Şaşmaz: “Emel Hanımın böyle bir albüm yapacağını duyunca hemen ben de olmak istedim. Söylediğim şarkıyı umarım herkes beğenir. Sanatçı arkadaşlarımızla birlikte unutulmaz bir eser bırakacağız.”

Simge: “Benim için anlamlı ve heyecan verici bir proje…Hem hocamızla hem de hocamızın “Bizim çocuklar dediği” okul arkadaşlarımızla birlikte öğretmenler gününe layık bir konsept oluşturduk.”

Volkan Konak: “Emel Hoca bizim üstadımızdır. Bir araya geldiğimiz için bahtiyarım. Öğretmen ve öğrencileri aynı projede… Gerçekten çok şık bir çalışma…Vefa borcumuzu ödediğimiz bir albüm olduğu için mutluyum.”

Zara: “Emel Hoca için bu albümde olmak biz öğrencileri için çok değerli…Ona böyle bir albüm yakışırdı. Ne mutlu ki bize birlikte aynı projede yer aldık.”

Öğretmenler Günü’ne hediye niteliğindeki albüm “Emel Şenocak’tan Yıldızlı Pekiyi” 24 Kasım’dan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

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