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Yıldız Holding’in “Konuşan Yazılar” Sergisi Ortak Kültürümüze Dair İzler Taşıyor 

Yıldız Holding sanat koleksiyonunda yer alan ve İslam sanatının en güzel örneklerini bir araya getiren “Konuşan Yazılar” sergisi, bu yıl Ramazan ayında da Yıldız Holding’in Çamlıca’daki Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak. Sergide Bakkal Arif Efendi, Mehmet Nuri Sivasi Efendi, Mahmut Celalettin Efendi ve pek çok büyük hat sanatçısının benzersiz eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Yıldız Holding’in “Konuşan Yazılar” Sergisi Ortak Kültürümüze Dair İzler Taşıyor 

Faaliyette bulunduğu coğrafyalarda sanata verdiği destekle de topluma fayda sağlayan Yıldız Holding, Çamlıca’daki Genel Merkezi’nde bulunan sergi salonunda hayata geçirdiği “Konuşan Yazılar” sergisini bu yıl Ramazan ayında da ziyarete açık tutuyor. Küratörlüğünü Mustafa Cemil Efe’nin gerçekleştirdiği Konuşan Yazılar sergisinde, aralarında muhafaza ve nazar ayetlerinin yanı sıra, dua ve niyazların işlendiği çok sayıda değerli hüsn-i hat eseri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ali Ülker: Konuşan Yazılar ortak kültürümüze dair değerli ipuçları sunuyor

Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi sonrası, bu yıl Ramazan ayını buruk bir şekilde karşıladıklarını söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, yaşanan acıların, ülke insanı olarak hepimizin derin köklerle birbirine bağlı olduğunu yeniden hatırlattığını vurguladı. Konuşan Yazılar sergisindeki eserlerin bu kültüre ilişkin mesajlar taşıdığını söyleyen Ali Ülker, “Sergideki birbirinden kıymetli eserler, geçmişte de büyük acılarla yoğrulan bu toprakların, inanç, sabır ve dayanışma geleneğine dair hepimize çok değerli ipuçları sunuyor. Üzüntülerimiz ne kadar büyük olursa olsun, ‘Allah’ın rahmetinden ümit kesmememiz’ gerektiğini bizlere hatırlatan bu köklü geleneğin izlerini sürmek isteyen herkesi Ramazan ayında Yıldız Holding Sergi Salonu’na bekliyoruz” dedi.
 
Konuşan Yazılar sergisi, her gün 09:00- 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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