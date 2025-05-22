Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızı birinci yaşına girdi!

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay birinci yaşına giren kızları Mira Milena'ya doğum günü partisi düzenledi.



Partiden kareleri Atiksoy, Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, kızıyla ilgili duygularını da paylaştı.



Atiksoy, "Cennet evladının yüzüymüş. Yüzünü gördüğümde anladım Cennet yüzlü kızım. Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak. Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye... Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim; yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana... Bu Dünya'ya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim. Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına... Seninle ilgili çok fazla hayalim var. Ama ilki babanla bizim yaşlarımıza geldiğin yaşlara sağlıkla şahit olmayı tüm kalbimle diliyorum. Ömrüm yettiği müddetçe seninle gökyüzünde kanatsız uçacağız Miloşkom. Benim kızım olduğun için çok şanslıyım.. İyi ki bana, bize geldin gül gözlüm. Doğum günü pastan her sene Babanın ellerinden olsun" dedi.

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