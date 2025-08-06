Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; “Savaşçı” dizisinde tanışan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliklerinde sıkıntılar olduğu iddiaları magazin gündemini salladı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyada Oktay'ı takipten çıkarması ve Berk Oktay'ın Harman Yeri projesindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaşma söylentileri çiftin aralarının bozuk olduğu dedikodularını gün yüzüne çıkardı.



"Savaşçı" dizisinde tanışan ve zamanla dostlukları aşka dönüşen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evliliklerini resmiyete döktü. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs 2023 tarihinde dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan'ın haberine göre; Uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmayan oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sosyal medya hamlesi geldi. Atiksoy, eşi Oktay'ı sosyal medyada takipten çıkardı. İddialara göre; Berk Oktay, Harman Yeri'ndeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaştı. Antalya'da çekimleri gerçekleştirilen Harman Yeri dizisinin setinde yakınlaşan ikilinin samimiyetlerini görenler dedikoduları doğruladı. Oktay ve Atiksoy'un uzun zamandır bu iddialar yüzünden aralarının bozuk olduğu söylentisi de magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Berk Oktay, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından kızıyla çekildiği bir kareyi "Nefesim nere kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım..." paylaşımda bulundu.

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