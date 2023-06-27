  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, güneş alerjisi oldu. İşte haberin detayları...

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber

Yıldız Çağrı Atiksoy, güneş alerjisi oldu.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber
Oyuncu, fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

 Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber

Atiksoy, "Güneş alerjisi oldum iyi mi? Bütün sırtım, kollarım, yüzüm, böyle kıpkırmızı ve kabarık. Öff bir de fena kaşınıyor. Kaşıyınca da yanıyor. Alerji kremiyle hapı kullanıyorum şimdi. Bayram süresince geçer herhalde dimi yaa" diye yazdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Burcu Özberk hortumla kendisini ıslattı!
  Magazin

Ünlü oyuncu Burcu Özberk hortumla kendisini ıslattı!

Barış Arduç'un kas şovu rekor kırdı
  Magazin

Barış Arduç'un kas şovu rekor kırdı

Ünlü oyuncu Selin Şekerci bikinili görüntülendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Selin Şekerci bikinili görüntülendi

Yaz Şarkısı'nın afişi yayınlandı
  Magazin

Yaz Şarkısı'nın afişi yayınlandı

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'ndan sürpriz proje
  Magazin

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'ndan sürpriz proje

Acun Ilıcalı'nın yeni rotası bakın neresi?
  Magazin

Acun Ilıcalı'nın yeni rotası bakın neresi?