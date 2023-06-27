 Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber

Yıldız Çağrı Atiksoy, güneş alerjisi oldu.



Oyuncu, fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Atiksoy, "Güneş alerjisi oldum iyi mi? Bütün sırtım, kollarım, yüzüm, böyle kıpkırmızı ve kabarık. Öff bir de fena kaşınıyor. Kaşıyınca da yanıyor. Alerji kremiyle hapı kullanıyorum şimdi. Bayram süresince geçer herhalde dimi yaa" diye yazdı.

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