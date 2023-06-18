Yeşim Ceren Bozoğlu kilolarını nasıl verdiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 110 kiloya çıktığınuı söyleyip, nasıl verdiğini anlattı. Bozoğlu, Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya konuştu.

Rolünüz için aldığınız kilolarla bir dönem gündeme geldiniz, sonra da o kilolardan kurtuluşunuzla konuşuldunuz. Şimdi karşımda sanki o kiloları hiç almamışsınız gibi fit ve güzel bir kadın görüyorum. Bunun sırrı nedir?

- Çok dikkat ediyorum, bir kere organik besleniyorum. Uykuma çok özen gösteriyorum. Uygun takviyeleri yapıyorum. 6 ayda bir muhakkak kan tahlili yaptırıyorum. Kadınlara da seslenmek istiyorum, 30 yaşından sonra lütfen 6 ayda bir kan tahlili yaptırın. Özellikle şehir hayatında her zaman organik beslenemeyebiliyoruz. O takviyelerle kanı düzelttiğinde vücut değerlerin başka bir şey oluyor. Bunlarla birlikte doğru su içmenin önemi, doğru uykunun önemi, egzersiz ve spor da bu işin çok önemli parçaları. Bir yandan yoga yapıyorum, güzel havalarda bisiklet sürüyorum. En sevdiğim spor bisiklet. Yüzmeyi, doğayı çok seviyorum. Fabrika ayarlarına uygun yaşama gayretindeyim.

Peki yeniden kilo almanızı gerektirecek bir rol gelse ne yaparsınız?

- Çok teşekkürler, ben attım o golü röveşatadan bir kere. Bir de ben bu yaşa kadar karakter oyuncusu olarak 30 sene çeşit çeşit karakterler canlandırdım. Benim jenerasyonumda tam tersine XS beden olup bu halde gözüken kadın oyuncu çok sık rastlanır olmuyor. Dolayısıyla şimdiki marifet de bu yaştan sonra bu kiloyu korumak. Yoksa en güzel yaşlarımızda 110 kiloya çıkıp 3 sezon oynadık.

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