  Yeşilçam’ın usta ismi Şehnaz Dilan, vefasızlıktan yakındı! Vefalı tek ismi açıkladı!

Yeşilçam'da birçok filmde yer alan Şehnaz Dilan, Nişantaşı City's AVM'de kızı ve torunuyla görüntülendi.

'Yolsuzlar' adlı diziye başladığını belirten sanatçı, "Anneyi oynuyorum. Van'da çekiliyor. Bayramdan sonra çıkacağız" dedi. Göz önünde olmamasına Dilan, "Normal aile yaşantım var. Göz önünde olmak hoşuma gitmiyor. İşimi yapıyorum" diye konuştu.

Bir süredir tedavi olan Neşe Aksoy için sanatçı, "Öldü diye haberler çıktı ama yaşıyor. Lütfen dua edin. Durumu iyi şimdi" diye konuştu.



Dilan, "Sanat camiasından kimlerle görüşüyorsunuz?" sorusuna, "Şu piyasada bir insan tanırım o da İbrahim Tatlıses... Çok merhametli... Görüşüyoruz. Bayramını kutlayacağım arayıp. Eskimeyen dostum. Bir de Oya Aydoğan vardı" yanıtını verdi.

Kızını Kore'ye gelin veren sanatçı, "Damattan memnunum. Gezmeye geldiğinde kızımla tesadüf tanıştılar. Sonra evlendiler" açıklamasını yaptı. Yeşilçam'dan bahseden Dilan, "Yeşilçam isimden başka bir şey vermiyor. Ben bunu iş olarak yaptım. Para kazanamıyordun. Bana Yeşilçam hiçbir şey vermedi. Ailemin durumu iyiydi" ifadelerini kullandı.

Bu arada eski eşinden alacağı olduğunu söyleyen Dilan,”Eski eşimden paramı istiyorum ama bir türlü ulaşmıyorum sizin araclığınızla kendisine bu mesajı gönderiyorum” dedi.

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