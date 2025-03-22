Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden baş sağlığı mesajları

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Filiz Akın’ı kaybettik. Sanatı, duruşu ve hayatı boyunca sergilediği zarafetle hafızalara kazınan Filiz Akın’ın vefatı, tüm sevenleri ve sinema dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Meslektaşları ve sanat dünyasının önemli isimleri duygularını paylaştı.

Ediz Hun: Son derece üzgünüm. Nice filmde birlikte çalıştık. Her vesile ile, büyük bir zarafet içinde sevgisini biz çalışma arkadaşlarından esirgemezdi... Onunla birlikte çalışmak sanatçılar için büyük bir onur ve mutluluktu... Ülkemizin en önde gelen, nadide sinema sanatçılarından birini sonsuzluğa uğurluyoruz. Mekânı cennet olsun. Üstün varlığı ve aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.

Tamer Yiğit: Filiz’le iki filmimiz var geçmişten, çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımdır. Bu sene sanat camiasından çiçekler teker teker dökülüyor. Hepsinin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Selma Güneri: Üzüntüm tarifsiz… Çok önemli, çok değerli bir insanı, bir kadını, çok iyi bir sanatçıyı kaybettik.

Sevgili Filiz Akın sadece bir sanatçı, bir oyuncu değil, aynı zamanda toplumun önünde bir rol modeldi.

Güzelliğiyle, zarafetiyle, terbiyesiyle, nezaketiyle, dikkatiyle ve kalitesiyle bambaşka bir insandı. Onu tanıdığımda sinemaya yeni başlamıştım. Eşi, rahmetli Türker abi ile de çok çalıştım, ailece görüşürdük. Evlenip yuva kurduktan sonra da ilişkimiz hep sıcaktı. Bendeki yeri çok başkadır… Nurlarda yatsın, cennet mekânı olsun. Onu çok seviyorum.

Ajda Pekkan: Canım Filiz’im… Can dostum… Boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak. Sensiz eksik kalacak çok şey… Seni hep anacağım, hep özleyeceğim. Başta oğlu İlker İnanoğlu olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Hülya Koçyiğit: Benim zarif beyaz orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum… Ah Filiz’im, ah… Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum. İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim bunu kabul etmiyor. Fatma’nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak… Filiz’im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az. Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin… Işığın hep parlayacak, canım arkadaşım. Mekânın cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Biricik evladı sevgili İlker İnanoğlu başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun.

Aydan Şener: O kadar söylenecek şey var ki… Çok değerli, çok sevdiğim bir insandı. Aynı zamanda çocukluğumuzun prensesiydi. Zarafeti, güzelliği, hanımefendiliğiyle Türk sinemasına damga vurmuş, çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Nilüfer: Türk sinemasının en değerli, en önemli ve en iyi oyuncularından sevgili Filiz Akın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Zarafeti, toplumsal olaylara olan duyarlılığı, güzelliğiyle eminim birçok kişiye ilham olmuştur. Anılarımızda hep olacaksınız…

Merve Dizdar: Canım Filiz Akın, Çok üzgünüm… Çocukluğumun ve gençliğimin parlayan yıldızı… Döneminin en güzellerinden… Ve ne mutlu bana ki sizinle konuşma fırsatı yakaladım. Size denk gelmek ne güzeldi… Mekânınız cennet olsun. Filmlerinizle ve hep sevgi dolu sözlerinizle unutulmaz olacaksınız. Daima…

Kadim Yaşar: “Kadim, o ne güzel gülmedir” demiştiniz. Sizi güldürebilmenin verdiği mutluluk, umudun ve kavuşmanın simgesidir… Hep yaşayacaksınız, umut hep var oldukça, Filiz Akın…

İzzet Günay: Çok üzgünüz… Çok sevdiğimiz bir dostumuzu, arkadaşımızı kaybettik. Zarafetiyle hafızalara kazınmış, bambaşka bir insandı. Gerçekten çok üzgünüm. O Avrupai duruşu, zarafetiyle hep özel bir yere sahipti. Ne yazık ki uzun zamandır bekleniyordu… Eşiyle sürekli konuşuyor, ona dair haber alıyordum. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Tüm sevenlerine sabır diliyorum.

Ferhat Göçer: Melek gibi bir kalp… Asil bir vicdan…Türkiye’nin ihtiyacı olan zor zamanlarında duruşuyla temsil ettiği değerlerle en kıymetli sanat güneşlerimizden birini kaybettik… Yüzünün ve ruhunun güzelliği sonsuza kadar bu ülkenin kalbinde yaşayacak… Başımız sağ olsun.

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