  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy 88'inci yaşına girdi

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy 88'inci yaşına girdi. İşte detaylar...

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy 88'inci yaşına girdi

Snob Magazin'in haberine göre; Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy, doğum gününü kutladı. Usta sanatçı, 88'inci yaşına girdi.

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy 88'inci yaşına girdi
Doğum gününden fotoğrafları Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy paylaştı.

 Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy 88'inci yaşına girdi

Gökhan Arsoy, doğum gününden babası Göksel Arsoy ve annesi Soley Arsoy ile fotoğraflarını da yayınladı.

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy 88'inci yaşına girdi

Doğum gününe Göksel Arsoy'un kızı Ayşe Arsoy ve torunu Emir Sağıroğlu da katıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Doğandemir'den bikinili pozlar
  Magazin

Hande Doğandemir'den bikinili pozlar

Cenk Eren'i görenler gözlerine inanamadı!
  Magazin

Cenk Eren'i görenler gözlerine inanamadı!

Berdan Mardini oyunculuğa yeşil ışık yaktı
  Magazin

Berdan Mardini oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Mert Fırat'ın tiyatro günü
  Magazin

Mert Fırat'ın tiyatro günü

Serenay Sarıkaya Seoul'da boy gösterdi
  Magazin

Serenay Sarıkaya Seoul'da boy gösterdi

Meryem Uzerli İstanbul'a geldi!
  Magazin

Meryem Uzerli İstanbul'a geldi!