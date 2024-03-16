 Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy 88'inci yaşına girdi

Snob Magazin'in haberine göre; Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy, doğum gününü kutladı. Usta sanatçı, 88'inci yaşına girdi.



Doğum gününden fotoğrafları Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy paylaştı.

Gökhan Arsoy, doğum gününden babası Göksel Arsoy ve annesi Soley Arsoy ile fotoğraflarını da yayınladı.

Doğum gününe Göksel Arsoy'un kızı Ayşe Arsoy ve torunu Emir Sağıroğlu da katıldı.

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