Yeşil sahaların efsanesi Zanetti Bodrum’da

Uzun yıllar İnter formasının taşımasının ardından futbol kariyerine kulübünde yönetici olarak devam eden Zanetti, Titanic Luxury Collection Bodrum’da ailesiyle birlikte güzel bir tatil geçirdi.

Sık sık sosyal medyasından Bodrum’un doğal güzelliğine vurgu yapan ve yemeklere hayran kaldığını belirten efsanevi futbolcu, Titanic Hotels Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün ile de bir araya geldi.

Tatilinden dolayı memnuniyetini dike getiren Zanetti, bir daha gelmek için sabırsızlandığını da ifade etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.