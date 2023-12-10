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Yepyeni Gülben Ergen seyirci karşısında

Ünlü sanatçı Gülben Ergen seyirci karşısında... İşte detaylar...

Yepyeni Gülben Ergen seyirci karşısında

Verdiği kilolardan sonra incecik haliyle sosyal medyada gündem olan Gülben Ergen Antalya’da sevenleriyle buluştu.

Yepyeni Gülben Ergen seyirci karşısında

Özel bir gecede sahne alan Gülben Ergen şarkılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de seyirciden tam puan aldı.

 Yepyeni Gülben Ergen seyirci karşısında

Gülben Ergen hem daha sağlıklı bir yaşam sürmek hem de kulağa olduğu kadar göze de hitap etmek için kendini kampa sokmuştu.

Yepyeni Gülben Ergen seyirci karşısında

Şeyda Coşkun ile düzenli bir beslenme ve yürüyüş programı yapan Gülben Ergen çabalarının karşılığını almış ve 20 yıl önceki kilosuna dönerek hem incelmiş hem de gençleşmişti.

 Yepyeni Gülben Ergen seyirci karşısında

Verdiği kilolardan sonra zayıf ve fit görüntüsüyle sosyal medyada günlerce gündem olan Gülben Ergen dün gece Antalya’da bir firmanın lansman gecesinde sahne aldı. Bekir Gökmen tasarımı siyah bir kıyafet giyen Gülben Ergen şarkılarıyla olduğu kadar güzelliği ile de konukları büyüledi. Yılbaşı akşamı Eskişehir Tasigo Hotels’de sahne alacak olan Gülben Ergen yeni şarkısı ‘Sen Gidince’nin gördüğü ilgiden de çok mutlu olduğunu söyledi.

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