Yepyeni bir bilim kurgu evreniyle tanışmak için hazır olun

Galaksinin uzak bir ucundaki bir aya inen gizemli yabancı Kora (Sofia Boutella), köylüler arasına karışarak huzurlu bir hayata başlar. Ancak, acımasız Hükümdar Balisarius (Fra Fee)’nin ve onun yardımcısı, Amiral Noble (Ed Skrein); köylülerin ürünlerini Ana Dünya’ya karşı duran isyankar topluluk Bloodaxes (Cleopatra Coleman ve Ray Fisher)’a sattığını fark edince Kora, köylüler için hayatta kalmanın tek umudu hâline gelir. Kora’nın Ana Dünya'ya karşı giriştiği bu imkansız direnişte kendisiyle birlikte mücadele edecek eğitimli savaşçılar bulması gerekmektedir.

Serinin ilk filmi A Child of Fire 22 Aralık 2023’te, ikincisi The Scargiver ise 19 Nisan 2024’te tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te!

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