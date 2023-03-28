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Yeniden Kansere Yakalanan Bahar Öztan, Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Türk sinemasının sevilen oyuncularından Bahar Öztan, daha önce yendiği kansere tekrar yakalandı. Tedavisi Bodrum'da devam eden ünlü isim, sağlığı hakkında sevenlerine bilgi verdi. İşte haberin detayları...

Yeniden Kansere Yakalanan Bahar Öztan, Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yeniden Kansere Yakalanan Bahar Öztan, Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Bodrum'da tedavi gören oyuncu, hastaneden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Yeniden Kansere Yakalanan Bahar Öztan, Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Yaklaşık 15 gündür hastanede olan Yeşilçam'ın Gamzeli güzeli, takipçilerinden dua istedi.

Yeniden Kansere Yakalanan Bahar Öztan, Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Öztan, "Prof. Dr.Gökhan Demir hocamla birlikte yola devam tedavilerim başladı. Üç aylık bir tedavi arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize dualarınıza teşekkür ederim sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler" diye yazdı.

Yeniden Kansere Yakalanan Bahar Öztan, Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

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