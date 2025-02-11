 Yeniden izleyiciyle buluştu

Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından farklı şehirlerdeki kadın kooperatiflerinin dayanışma

ruhuyla hem kendilerini hem de şehirlerini yeniden ayağa kaldırış hikayelerini anlatan Yeniden,

Digiturk ekranlarında izleyiciyle buluştu.

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