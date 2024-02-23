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Yeniden doğan şıklık ve denizden ilham alan lezzet

İstanbul’un zarif ve karakteristik semti Yeniköy'ün özgün lezzet noktalarından biri olan AZUR Restaurant, yenilenen konseptine ek olarak, manzarası ve servisi ile ‘AZUR Private Room’ da özel davetleriniz için muhteşem bir atmosfer sunuyor.

Yeniden doğan şıklık ve denizden ilham alan lezzet

2023 Michelin Rehberi'nde yer alarak şehrin en şık ve lezzetli deniz ürünleri destinasyonlarından biri olan AZUR, geniş menüsünde Meksika, Peru, Akdeniz ve Türk deniz mahsülleri gibi çeşitli mutfaklardan bir seçenek skalası sağlıyor.

Yeniden doğan şıklık ve denizden ilham alan lezzet

Deniz kenarında iki katlı bir yapıya sahip olan AZUR, iç mekânın zarafeti ile dış bahçenin huzurunu bir araya getirerek misafirlerine eşsiz bir atmosfer sunuyor.

Yeniden doğan şıklık ve denizden ilham alan lezzet

Yenilenen dekorasyonuyla AZUR, şehre yeni bir davet alanı kazandırdı. AZUR, Private Room, sıcak atmosferi ve zarafeti ile Boğaz’ın büyüleyici manzarasıyla ile mükemmel bir uyum içinde buluştu.

Yeniden doğan şıklık ve denizden ilham alan lezzet

Özel davetler ve toplantılar için düşünülen her detay misafirlerinin konforu ve keyfi için özenle tasarlandı. AZUR Private Room, alakart veya bistro düzeniyle özel davetlere ev sahipliği yapmaya hazır olup, her detayıyla misafirleri için unutulmaz bir AZUR deneyimini yaşatıyor.

Yeniden doğan şıklık ve denizden ilham alan lezzet

AZUR Private Room'un, yenilen ön bahçesi sayesinde konuklar, Boğaza konumlanan özel bahçesi ile anın tadını çıkarabilecekken, iç mekânda yer alan alan bar, sadece davetlilerine özel hizmet veriyor.

Yeniden doğan şıklık ve denizden ilham alan lezzet

 Denizin huzurunu ve şıklığını aynı anda yaşamak isteyenler için AZUR Restaurant ve özellikle AZUR Private Room, unutulmaz bir lezzet deneyimi ve keyifli bir atmosfer vadediyor.

Yeniden doğan şıklık ve denizden ilham alan lezzet

 

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