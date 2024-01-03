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Yeni yılın ilk kermesi Adana’da gerçekleşti 

Adana'da geleneksel hale gelen Brandroof Yılbaşı Alışveriş Şenliği, yeni yılın ilk kermesinde farklı sektörden çok sayıda girişimci markayı buluşturdu.

Yeni yılın ilk kermesi Adana’da gerçekleşti 

Girişimci iş insanları Züleyha Körbulak, Ebru Dinç Sarı, Gülümsün Adalı Özelköse tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleşen Brandroof, alışverişin yanı sıra birbirinden güzel panellerle de Adanalılara keyif dolu bir gün yaşattı. Girişimci kadınları desteklemek, farklı şehirlerde de network geliştirmeyi amaçlayan Brandroof, birbirinden farklı markalara tanıtım ve iş geliştirme imkanı sundu. 

Yeni yılın ilk kermesi Adana’da gerçekleşti 

Kadın istihdamı fazla olan Doğa Şirketler Grubu katkılarıyla gerçekleşen etkinlik konuşmacıların panelleriyle güne renk kattı.  Konuşmacı ve destekçi Buse Terim Buses Garage Sale projesini ve bu projede kullandığı parçaların başkasının hikayesinde hayat bulmasını, sürdürülebilir dünyaya adapte olmasını ziyaretçilere anlattı.  

Yeni yılın ilk kermesi Adana’da gerçekleşti 

Aslı Filinta da Anadolu hikayelerini tasarımın gücü ile ileri dönüştüren markası ile geleneği geleceğe taşımak için köprü olmayı hedefleyen “Kadın Olmanın Gücü” adlı paneldeki konuşmasıyla ilham oldu. Adanalılar birbirinden güzel markalarla yılbaşı alışverişinin keyfini çıkardı.

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