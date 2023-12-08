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Yeni yılı en ışıltılı halinizle karşılayın  

Pınar Deniz’in kendinden emin stiline eşlik eden NetWork’ün dikkat çekici, ışıltılı ve stil dozu yüksek tasarımlarının yer aldığı parti koleksiyonunu keşfetmeye davetlisiniz. 

Yeni yılı en ışıltılı halinizle karşılayın  

 

 

Yeni yılı şehrin ışıltısıyla karşılamaya atıfta bulunan “Keep Shining” konsepti için kamera karşısına geçen Pınar Deniz, NetWork’ün birbirinden şık tasarımlarıyla yılbaşı partilerine ilham veren görünümlere imza atıyor.  

Yeni yılı en ışıltılı halinizle karşılayın  

Şehrin ışıltısına kendi ışığını da katan Pınar Deniz, modern şehir hayatının vazgeçilmezi pantolon ceket takımlarına, yılbaşı ışıltısının gold detaylarını taşıyarak güçlü ve feminen bir duruş ile karşımıza çıkıyor. 

Feminen silüeti sevenler için, tül görünümlü eteklere gümüş elbiselerdeki el işçiliği detayları eşlik ediyor. Yeni yıl gecesi özellikle tercih edebileceğiniz altın ve gümüş ışıltısı ayrıca unutulmaz bir ışık oyununa sahne oluyor. NetWork’le smokin takımlar yeniden yorumlanıyor ve gold kadife ceket- elbise formunda karşımıza çıkıyor.  Bu özgün tasarımlar yılbaşı gecesinin tüm parıltısını üzerinizde taşımanızı sağlıyor. 

Yeni yılı en ışıltılı halinizle karşılayın  

Yılbaşı gecesinde stil sahibi erkekler ise şal yakalı takım elbiseler ve parlak kumaşlardan oluşan özel tasarım ceketleri, basic trikolar ile kombinleyerek genç ve modern görünümlere imza atıyor. Klasik ve zamansız stili sahiplenen erkekler ise farklı kesim ve renklerdeki smokin takımlar ile yılbaşına şık bir giriş yapıyor.  

Yılbaşı döneminde kendinizi mutlu etmek ve sevdiklerinize özel hissettirmek için NetWork mağazalarına ve NetWork Online’a davetlisiniz.

 

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