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SnobMagazin.com

Yeni yılda mutluluk sürprizlerle çoğalır

2024’e sayılı günler kala mutluluğu paylaşmak için Divarese’nin, birbirinden özel parçaların yer aldığı koleksiyonuna göz atmaya ne dersiniz? 

Yeni yılda mutluluk sürprizlerle çoğalır

Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz yeni yıl coşkusunu sürpriz hediyelerle çoğaltın. Divarese kadın ve erkek koleksiyonu ile yeni bir yılın kapılarını şıklıkla açın.

Kadın koleksiyonunda yer alan çantalar, her kadının vazgeçilmezi olacak kadar şık ve özel. Deri ve süet modeller, gece şıklığına özel parlak el çantaları, en zarif ve stil dolu hediye alternatiflerinden. 

Yeni yılda mutluluk sürprizlerle çoğalır

Yeni yılın ışıltısını yansıtan stilettolar, taşlı sandaletler ve deri çizmeler tüm kadınların favorisi olmaya aday. Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan deri loafer ve sneaker tasarımları konforuna düşkün kadınlar için en uygun hediye olacak.

Soğuk kış günlerine meydan okuyan şık bir atkı ve şapka için yine en doğru adres tabii ki Divarese!  

Yeni yılda mutluluk sürprizlerle çoğalır

Divarese’nin geniş cüzdan ve kartlık koleksiyonundaki parçalar hem pratik hem de zarif bir hediye seçeneği. Renkli alternatifleri, desen detaylı modelleri ile her tarza hitap edecek kullanışlı ve pratik cüzdanlar Divarese mağazaları ve divarese.com.tr’de sizleri bekliyor.

Erkek koleksiyonunda yer alan stil tamamlayıcı ve rahat bir ayakkabı veya kış aylarında soğuğa meydan okuyan bir bot hem şıklığı hem de sağladığı konfor ile harika bir hediye alternatifi. Günlük kullanım veya özel günler için Divarese tasarmlarından şık bir seçim yapabilirsiniz. 

Zarif deri veya özel dokuma bir cüzdan erkeklerin günlük yaşamlarında kusursuz bir tamamlayıcı. Renkli ve özel tasarımlı cüzdan seçenekleriyle sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. 

Yeni yılda mutluluğu, heyecanı, eğlenceyi, ışıltıyı, neşeyi sürprizlerle çoğaltmak ve Divarese Kış koleksiyonunu yakından incelemek için Divarese mağazaları ve divarese.com.tr ’ye davetlisiniz.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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