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Yeni yıla yeni imaj

90'lı yıllarda Türk pop müziğe damgasını vuran yakışıklı popçu Tayfun Duygulu, yılbaşı gecesi Antalya Concorde De Luxe Otel’de muhteşem bir performans sergiledi.

Yeni yıla yeni imaj

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla ve enerjisiyle sevenlerine unutulmaz bir konser yaşatan ünlü sanatçının, beğeni toplayan imajında ise mimar eşi Bella’nın imzası bulunuyordu.

Yeni yıla yeni imaj

Eşi Bella’nın özenle ilgilendiği imajıyla sahneye çıkan Tayfun Duygulu, kulisteki romantik pozlarını ise takipçileriyle paylaştı.  Bu özel konsere hazırlık sürecinde Bella'nın gösterdiği ilgi ve özveri büyük  takdir topladı.  Çift, konser öncesindeki samimi anlarıyla kuliste adeta büyülü bir atmosfer oluşturdu.

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