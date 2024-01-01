Yeni yıla yeni imaj

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla ve enerjisiyle sevenlerine unutulmaz bir konser yaşatan ünlü sanatçının, beğeni toplayan imajında ise mimar eşi Bella’nın imzası bulunuyordu.

Eşi Bella’nın özenle ilgilendiği imajıyla sahneye çıkan Tayfun Duygulu, kulisteki romantik pozlarını ise takipçileriyle paylaştı. Bu özel konsere hazırlık sürecinde Bella'nın gösterdiği ilgi ve özveri büyük takdir topladı. Çift, konser öncesindeki samimi anlarıyla kuliste adeta büyülü bir atmosfer oluşturdu.

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